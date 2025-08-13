대전 기업들, 37년만에 사상 첫 시총 70조원 돌파

7월 대전 상장기업 현황. 대전테크노파크 제공

대전테크노파크는 지난달 말 기준 지역 상장기업 66곳의 전체 시가총액이

74조1837억원을 기록했다고 13일 밝혔다.

지난달 말 전국 코스닥 시총을 분석한 결과 대전 기업들은 1위 알테오젠(24조2730억원), 3위 펩트론(6조8377억원), 7위 레인보우로보틱스(5조3737억원), 8위 리가켐바이오(4조9204억원) 등 상위권에 이름을 올렸다.

대전 기업들의 약진은 계속될 전망이다. 온디바이스 인공지능(AI) 선도기업인 노타의 경우 하반기 상장을 목표로 IPO 절차를 준비하고 있다. 이 기업은 지난 5월 미국 시장조사기관 CB인사이트가 선정하는 ‘글로벌 AI기업 100’에 이름을 올리며 기술 경쟁력과 성장 가능성을 인정받았다.

김우연 대전TP 원장은 “대전 기업들의 경쟁력과 성장 잠재력을 입증한 결과”라며 “혁신 기업들이 성공적으로 증시에 입성하고, 이 성공이 다시 후배 창업가들에게 영감을 주는 선순환 구조를 설계하겠다”고 말했다.