“감사하다”…민생쿠폰으로 소방관에게 커피 선물한 고교생

A학생이 세종북부소방서에 기부한 커피. 세종시 제공

13일 세종시에 따르면 고등학생 A군은 지난 8일 인근 커피전문점에서 커피 50잔을 구입해 세종북부소방서에 전달했다.

익명을 요청한 A군은 “부모님이 세종전통시장에서 장사를 하시는데, 지난 겨울 시장 화재 당시 소방관들이 애쓰신 것을 보고 꼭 보답하고 싶었다”며 “민생회복 소비쿠폰을 뜻깊게 사용해서 더 기쁘다”고 소감을 밝혔다.

현장에서 근무하던 대원들과 직접 커피를 전달받은 직원들은 A군의 마음에 큰 힘을 얻었다며 감사의 뜻을 표했다.

김전수 세종북부소방서장은 “따뜻한 응원이 소방관들에게 큰 힘이 됐다”며 “앞으로도 시민과 함께하는 안전하고 따뜻한 소방서를 만들겠다”고 말했다.