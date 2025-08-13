시사 전체기사

李대통령 ‘국민임명식’에 박근혜·이명박 前대통령 불참키로

입력:2025-08-13 14:44
공유하기
글자 크기 조정
박근혜 전 대통령이 지난 6월 오전 부산 금정구 범어사를 찾아 지지자들에게 인사하고 있다. 연합뉴스

오는 15일 광복절에 열리는 이재명 대통령의 국민임명식에 박근혜·이명박 전 대통령이 불참할 것으로 알려졌다.

13일 정치권에 따르면 박근혜 전 대통령은 국민임명식에 불참한다.

유영하 국민의힘 의원은 “건강 문제로 장거리 이동하기가 어렵고, 고(故) 육영수 여사의 기일이기도 해 그리 판단한 것으로 생각된다”고 전했다.

대통령실은 유 의원을 통해 박 전 대통령에게 국민임명식 초청장을 전달했다.

84세인 이명박 전 대통령도 건강상 이유로 국민임명식에 참석하기 어렵다는 뜻을 대통령실에 밝힌 바 있다.

국민의힘과 개혁신당도 조국혁신당 조국 전 대표와 윤미향 전 무소속 의원의 특별사면 등에 항의하는 차원에서 국민임명식에 불참한다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
김건희, 독방서 식사 거부 중… 건진법사 18일 소환
초등생 태운 버스 영동고속도로 마성터널서 전도…2명 중상
“보답하고 싶었어요” 민생쿠폰으로 소방관들에 커피 선물한 고교생 [아살세]
법원 “청담동 술자리 의혹 제기 김의겸 등 한동훈에 배상”
인천 옹진군 덕적면 시간당 150㎜ 극한 호우…서울 하천 29곳 통제
‘테라 사태’ 권도형, 美서 사기 유죄 자인…檢 “12년이하 구형”
“대통령이 안전사고 강조했는데도”…60대 작업자 또 숨져
김건희, 머그샷 찍고 3평 독방 수감…아침은 식빵·딸기잼
국민일보 신문구독