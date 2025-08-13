李대통령 ‘국민임명식’에 박근혜·이명박 前대통령 불참키로

李대통령 ‘국민임명식’에 박근혜·이명박 前대통령 불참키로
오는 15일 광복절에 열리는 이재명 대통령의 국민임명식에 박근혜·이명박 전 대통령이 불참할 것으로 알려졌다.
13일 정치권에 따르면 박근혜 전 대통령은 국민임명식에 불참한다.
유영하 국민의힘 의원은 “건강 문제로 장거리 이동하기가 어렵고, 고(故) 육영수 여사의 기일이기도 해 그리 판단한 것으로 생각된다”고 전했다.
대통령실은 유 의원을 통해 박 전 대통령에게 국민임명식 초청장을 전달했다.
84세인 이명박 전 대통령도 건강상 이유로 국민임명식에 참석하기 어렵다는 뜻을 대통령실에 밝힌 바 있다.
국민의힘과 개혁신당도 조국혁신당 조국 전 대표와 윤미향 전 무소속 의원의 특별사면 등에 항의하는 차원에서 국민임명식에 불참한다.
