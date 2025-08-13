“관장이 당원 모집 강요” 광주 장애인 복지시설 의혹 사실로
광주 서구, 장애인복지관 조사결과 발표
직장 내 괴롭힘 등 3건 적발…계약 해지
광주광역시 서구 장애인복지관 관장 등이 직원들에게 당원 모집을 강요했다는 의혹이 사실로 드러났다.
광주 서구는 지난달 익명 투서로 접수된 광주 서구장애인복지관 비위 제보와 관련 7건의 제보 내용 중 3건이 사실로 확인됐다고 13일 밝혔다.
서구는 조사 결과 서구장애인복지관 복지관장 A씨와 사무국장 B씨가 직원들에게 특정 정당의 당원모집을 강요한 사실이 있었다고 이날 밝혔다. 다만, 이렇게 모집된 당원 명단 등이 특정 정치인에게 전달된 정황이나 증언은 없었다고 설명했다.
특히 B씨의 직장 내 괴롭힘과 갑질로 직원들이 무더기 퇴사했다는 주장에 대해서도 서구는 직원들 상당수가 근무 중 어려움이 있었다고 진술했다고 밝혔다.
아울러 A씨가 직원들에게 공식업무 외 개인적인 일을 지시했다는 주장 또한 사실이었던 것으로 드러났다.
서구는 장애인복지관 수탁기관인 사회복지법인에 대해 계약 해지, 서구 민간위탁사업 참여 제한 등 조치에 나설 예정이다. 또 해당 법인에 A씨와 B씨에 대한 정직 이상의 중징계를 요청하는 한편 B씨와 직원들의 업무상 완전 분리도 요청할 방침이다.
광주 서구 관계자는 “복지 현장의 최일선에서 인권존중과 복지향상을 위해 헌신하고 봉사해야 할 서구장애인복지관에서 이같은 일이 발생한 것에 대해 깊은 유감을 표명한다”며 “재발 방지를 위한 제도적 장치 및 관리·감독 강화 등에 더욱 힘쓸 것을 약속드린다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
