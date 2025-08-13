양주 일영역 관광안내소 개소…교외선 관광 활성화 기대

또한 내부에는 한국철도공사에서 조성한 미니철도박물관이 자리한다. 모자이크 조작판, 통표패색기, 기념승차권 등 과거 교외선에서 실제 사용된 16종 유물을 전시해 철도 역사와 감성을 동시에 느낄 수 있다.

기차에서 내리는 순간부터 아날로그 감성의 철도 유물, 전문 해설사의 생생한 해설, 친절한 안내까지 방문객이 곧바로 여행의 감동 속으로 빠져들 수 있도록 한 것이 일영역만의 특징이다.

더불어 양주만의 문화·자연·체험 자원을 유기적으로 연결하는 감성 관광 동선 설계에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망하고 있다.

시 관계자는 “일영역 관광안내소는 단순 안내를 넘어 양주의 매력을 깊이 전달하는 현장 지원의 심장부 역할을 할 것”이라며 “해설사들의 전문성과 따뜻한 서비스가 양주 관광의 품격을 높일 것”이라고 말했다.

한편, 시는 한국철도공사 서울본부, 코레일관광개발과 협력해 ▲술례(酒禮) 설레임 열차 ▲가족愛 빛을 담다 ▲우유빛깔 나전여행 ▲로맨틱 별밤열차 등 교외선 중심의 다양한 관광상품을 운영하고 있다.