경기북부 물폭탄…하천 범람·철도 중단·대피령 속출

시간당 60㎜ 폭우로 교통 마비 등 피해

119 신고 폭주…“비긴급은 110·120번 당부”

집중호우가 내린 13일 경기 양주시 만송동의 한 도로에 불어난 물로 인해 차량들이 고립돼 있다. 경기도북부소방재난본부 제공

기상청은 “내일 새벽까지 거센 비가 이어질 전망”이라며 “침수·산사태·범람 피해에 대비하고 안전 확보에 만전을 기해 달라”고 당부했다.