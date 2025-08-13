시사오 ‘2025 레드닷 디자인 어워드’ 본상 수상
브랜드 철학 세계 무대에서 인정
라이프스타일 뷰티 브랜드 시사오(SISAO)가 독일 ‘2025 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)’ 브랜드&커뮤니케이션 디자인 부문에서 본상(Winner)을 수상했다.
수상작은 지난 1월 선보인 핸드 앤 바디로션 컬렉션과 최근 출시한 오 드 퍼퓸 라인이다. 이번 디자인은 ‘문을 여는 순간’의 설렘에서 영감을 받아, 향수 캡을 여는 기대감과 가구 손잡이의 형태를 결합한 독창적인 콘셉트를 구현했다.
이를 통해 향수와 바디케어 전 제품군에 통일된 디자인 언어를 부여하며 브랜드의 아이덴티티를 한층 강화했다는 평이다.
레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 세계적 권위의 디자인상으로, 독일 IF 디자인 어워드, 미국 IDEA 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 손꼽힌다.
매년 70여개국에서 수천 건의 작품이 출품되며, 심미성과 혁신성을 모두 갖춘 소수의 작품만이 수상의 영예를 안는다.
시사오 관계자는 “이번 수상은 시사오가 추구하는 디자인 철학과 브랜드 경험이 국제적으로 인정받았다는 의미”라며 “앞으로도 감각적 디자인과 균형 잡힌 라이프스타일을 제안하는 글로벌 브랜드로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
