인천시의회, 윤리심사자문위원회 위촉장 수여식 개최

윤리심사자문위원회 위촉장 수여식. 인천시의회 제공

시의회는 지난 2023년 8월 구성한 윤리심사자문위원들의 임기가 만료돼 법조계, 학계 출신 신규 위원 4명과 연임된 언론계, 시민사회단체 위원 3명 등 총 7명으로 윤리심사자문위를 새롭게 구성했다.