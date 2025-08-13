옹진군, NLL 평화의길 국비 확보 위한 투자계획 현장평가

지방소멸대응기금 투자계획 1차 현장평가. 옹진군 제공

지방소멸대응기금은 급속한 인구 감소와 고령화에 따른 지역소멸 위기를 극복하고 지속가능한 지역발전 기반을 조성하는 중앙정부 재정지원 사업이다. 행정안전부 평가 결과에 따라 예산이 지원된다.

이번 평가에서 군은 중점사업인 ‘NLL 평화의길’을 비롯해 체험형 도시민 귀촌학교 조성, 능동 자갈마당 해안파크 조성

자월도 자연휴양림 조성 등 총 4개 사업을 제시하며 사업의 전략성, 실현 가능성, 지역 수요 반영 측면에서 높은 평가를 받기 위해 사업계획을 면밀히 준비했다.

군은 앞으로 평가 의견을 반영해 투자계획을 보완하고 향후 사업별 집행계획과 이행체계를 구체화할 계획이다.