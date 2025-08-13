옹진군, NLL 평화의길 국비 확보 위한 투자계획 현장평가
인천 옹진군은 지난 12일 군청 소회의실에서 ‘2026년 지방소멸대응기금 투자계획 1차 현장평가’를 진행하는 등 국비 확보를 위한 전방위 대응에 나섰다고 13일 밝혔다.
지방소멸대응기금은 급속한 인구 감소와 고령화에 따른 지역소멸 위기를 극복하고 지속가능한 지역발전 기반을 조성하는 중앙정부 재정지원 사업이다. 행정안전부 평가 결과에 따라 예산이 지원된다.
이번 평가에서 군은 중점사업인 ‘NLL 평화의길’을 비롯해 체험형 도시민 귀촌학교 조성, 능동 자갈마당 해안파크 조성, 자월도 자연휴양림 조성 등 총 4개 사업을 제시하며 사업의 전략성, 실현 가능성, 지역 수요 반영 측면에서 높은 평가를 받기 위해 사업계획을 면밀히 준비했다.
특히 NLL 평화의길은 서해 최북단 접경지역이라는 서해5도의 지정학적 특수성을 활용, 평화·안보·생태·문화 자원을 연결하는 테마형 탐방로을 조성함으로써 지역 브랜드화와 생활인구 확대 등을 통해 지역경제 활력을 도모하는 핵심 사업이다.
군은 앞으로 평가 의견을 반영해 투자계획을 보완하고 향후 사업별 집행계획과 이행체계를 구체화할 계획이다.
군 관계자는 “서북도서 최북단의 지정학적 특수성과 살려 정주·생활인구를 확대하고 이번 현장평가를 계기로 옹진군만의 지방소멸 대응 전략을 체계화해 국비 확보와 실질적 지역 변화를 이끌어내겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
