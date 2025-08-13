천연기념물 ‘점박이물범’ 올해도 충남 가로림만 찾아
천연기념물이자 멸종위기 야생생물 Ⅰ급인 ‘점박이물범’이 올해도 충남 서산·태안 가로림만을 찾았다.
충남도는 지난 12일 가로림만 일대에서 서산태안환경교육센터와 함께 점박이물범을 관찰해 10마리를 확인했다고 13일 밝혔다.
가로림만은 국내 최초·최대 해양보호생물구역으로, 매년 10마리 내외의 점박이물범이 관찰되고 있다. 2021년에는 최대 12마리까지 확인된 바 있다.
2007년부터 해양보호생물로 지정해 관리하고 있는 점박이물범은 국내에 서식하는 대표적인 기각류의 일종이다. 겨울철 중국 랴오둥만에서 번식하고 봄이되면 먹이와 휴식처를 찾아 가로림만 해역으로 이동한다.
가로림만은 얕은 수심에 모래톱이 잘 형성돼 있고, 먹이가 풍부해 점박이물범이 서식하기에 좋은 환경을 갖추고 있다. 이 때문에 국내에서 유일하게 점박이물범을 육역에서 관찰할 수 있는 지역이다.
이날 가로림만 해역에서 관찰된 점박이물범들도 모래톱위에 올라와 쉬거나 헤엄치는 모습을 보였다.
이번 모니터링에는 글로벌 자연보전 기관인 세계자연기금(WWF)도 참여했다. 세계자연기금은 앞으로도 점박이물범 관찰을 함께할 계획이다.
도는 현재 가로림만 국가해양생태공원 조성 사업에 대한 국가 계획 반영과 정부예산 확보에 행정력을 집중하고 있다.
지난해 7월 기획재정부 타당성 재조사에서는 아쉽게 고배를 마셨지만 신규 사업을 추가로 발굴해 4400억여원 규모의 종합계획을 다시 수립했다.
지난 4월에는 정부의 예비 타당성 조사 대상 선정과 통과를 위한 대응 전략 마련을 목표로 가로림만 국가해양생태공원 예타 대응 용역에 착수했다.
사업 당위성 분석과 정책성 분석, 경제적 타당성 검토 등을 진행 중으로, 내년에는 예타 통과 성적표를 받는다는 방침이다.
조진배 도 해양정책과장은 “올해도 점박이물범이 포착되면서 가로림만의 생태적 가치가 더욱 높아졌다”며 “국가해양생태공원 지정과 사업 추진에 최선을 다해 가로림만을 명품 생태공원으로 만들겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
