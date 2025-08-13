경북대 17개 연구중점학과 선정…석·박사 인재 양성
경북대학교는 글로컬대학30 사업 일환으로 학문 선도 잠재력이 큰 학과를 ‘연구중점학과’로 지정해 집중 지원하기로 하고 국어국문학과 등 17개 학과를 선정했다고 13일 밝혔다.
연구중점학과는 기초학문과 미래 성장동력 분야의 연구 기반을 강화하고 석·박사급 핵심 인재 양성과 대형 국책·국제 과제 유치로 이어지는 연구중심대학 체제를 확립하기 위한 전략 사업이다. 이번에 선정된 연구중점학과는 인문계열 3개, 사회계열 3개, 자연·의학계열 6개, 공학계열 4개, 예체능계열 1개 학과로 구성됐다.
사업기간은 올해부터 2028년까지며 학과별 운영기간은 1년이다. 매년 신규 학과를 공모·선정해 지원한다. 성과평가를 통해 우수학과에는 인센티브를 지급하고 상위 10~20% 학과(2∼4개)는 이듬해 사업에 지원할 수 있는 자격을 준다. 선정 학과에는 연구중심 교육과정 운영과 석박사급 고급 연구인재 양성을 위해 장학금, 첨단 연구기자재 구입, 실험·실습 환경 개선 등이 지원된다. 첫해 지원 규모는 9억6000만원이다.
허영우 총장은 “연구중점학과 지정은 경북대가 연구중심대학으로 도약하기 위한 핵심 전략”이라며 “세계 무대에서 활약할 석·박사급 연구 인재가 양성될 수 있도록 최적의 연구 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
