[속보] 경기 동두천 연천·강원 철원 화천 호우경보 격상…양주·가평·포천·남양주·파주 산사태 특보
기상청은 13일 오후 1시 30분을 기해 경기 동두천과 연천, 강원 철원과 화천에 호우경보를 발효했다고 밝혔다. 이에 경기도는 13일 재난안전대책본부 비상 단계를 1단계에서 2단계로 격상했다.
이날 오후 1시 기준 남양주 등 9개 시군에 호우경보가, 12개 시군에 호우주의보가 발령된 가운데 양주 장흥 204.0㎜를 비롯해, 포천 광릉 173.0㎜, 파주 광탄 144.0㎜, 남양주 오남 119.0㎜, 가평 조종 93.0㎜ 등 북부지역을 중심으로 폭우가 쏟아지고 있다.
산림청 역시 포천·가평·양주에 산사태 경보를, 파주·남양주에는 산사태 주의보를 각각 발령했으며, 파주·남양주 등 일부 지역에선 주민 대피 명령도 내려졌다. 이에 따라 이 지역 주민들은 야외 활동을 자제하고 산림 인접 거주자는 이상 징후가 있으면 대피소로 대피해야 한다.
이날 경기 북부지역에 내린 극한 호우로 양주시는 오후 1시24분 경원선 녹천-덕천역 구간 운행이 중단됐다고 밝혔다. 앞서 고양시는 낮 12시 56분쯤 경의·중앙선 일산역∼수색역 구간과 고양시와 의정부시를 연결하는 교외선 전 구간이 선로 침수로 인해 열차 운행이 중단됐다고 시민들에게 재난 문자메시지를 보냈다.
