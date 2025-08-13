시사 전체기사

[속보] 특검, 김건희 내일 10시 소환…구속 후 첫 조사

입력:2025-08-13 12:46
수정:2025-08-13 13:05
공유하기
글자 크기 조정

윤석열 전 대통령의 배우자인 김건희 여사가 오는 14일 구속 이후 처음으로 민중기 특별검사팀에 소환돼 조사를 받는다.

13일 법조계 등에 따르면 특검팀은 김 여사를 14일 오전 10시 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 사무실로 불러 조사할 예정이다. 특검이 청구한 김 여사 구속영장을 법원이 전날 오후 11시58분쯤 발부하면서 김 여사는 서울남부구치소에 수용됐다.

정재욱 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 김 여사에 대한 구속 전 피의자 심문 결과, 증거 인멸의 우려가 있다고 판단해 특검의 영장 청구를 받아들였다. 김 여사는 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의 등을 받는다.

김 여사는 특검팀의 출석 요청에 응할 예정인 것으로 전해졌다.

한편 형사소송법상 피의자의 구속 기간은 10일이 원칙이다. 1차례에 한해 다시 10일 연장이 가능해 최장 20일 동안 구속이 가능하다. 다만 이 기간 동안 김 여사를 둘러싼 의혹을 모두 수사하기 어려운 만큼 김 여사를 곧 기소할 것이라는 관측이 나온다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
진격의 이더리움 4600달러선도 돌파…역대 최고가 근접
‘십자가에 매달린 트럼프’… 스위스 갤러리, 전시 취소
김건희 영장 발부… 초유의 전직 대통령 부부 동시 구속
지드래곤·YG, ‘저작권법 위반’ 혐의…2차례 압수수색
“北노동자, 러시아서 하루 18시간 ‘노예’ 생활…월급은 13만원”
[단독] 김건희, ‘로봇 개 사업가’에 “그 시계 마음에 든다…이런 게 필요한데”
“오징어 1마리에 2만8000원” 속초 난전, 이번엔 ‘바가지’ 논란
[단독] 서희건설 회장 “반클리프 목걸이 김건희에 전달” 자수서 제출
국민일보 신문구독