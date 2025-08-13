반박엔 모욕 주고 칭찬엔 춤 춘다…준비 없으면 당하는 ‘트럼프 회담’

젤렌스키 논쟁하다 트럼프 격노, 남아공 대통령은 ‘매복’ 같은 기습 비판

네타냐후는 노벨평화상 추천 편지, 메르츠 총리는 선물로 마음 사

“백악관은 위험 구역” 철저한 대비 필요



도널드 트럼프 미국 대통령과 이재명 대통령의 정상회담이 오는 25일(현지시간)로 공식발표되면서 두 정상의 첫 대면 결과에 관심이 쏠린다. 트럼프 대통령이 관세 협상 타결 이후 이 대통령 당선을 축하하며 “2주 안에 정상회담”을 하자고 할 정도로 사전 분위기는 좋다. 하지만 무역 세부 협상에 이어 안보 현안 등 무거운 숙제들이 남은 데다 어디로 튈지 모르는 리얼리티쇼 같은 트럼프식 정상회담을 고려하면 철저한 대비가 필요하다는 분석이 나온다.



외교소식통은 12일 한·미 정상회담과 관련 “백악관 오벌오피스(집무실)에서 벌어질 일은 아무도 예측할 수 없다. 철저한 사전 준비가 필요하다”고 말했다. 통상 정상회담은 모두 발언 뒤 비공개로 진행되지만, 언론 노출을 좋아하는 트럼프는 생중계되는 모두발언부터 언론 질의를 받거나 중요 현안에 대해 발언을 쏟아낸다. 2기 집권 이후 트럼프의 정상회담 방식을 보면 논쟁에는 역정을 내며 상대 정상을 압박하지만 칭찬과 립서비스에는 약하다는 것이 특징이다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령, J D 밴스 미국 부통령이 지난 2월 정상회담 당시 논쟁하는 모습. 연합뉴스

대표적 외교 참사는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 정상회담이다. 트럼프는 지난 2월 젤렌스키와의 백악관 정상회담에서 얼굴을 붉히며 고성으로 “당신은 3차 대전을 두고 도박을 하고 있다. 당신이 하는 일은 미국에 매우 무례하다”며 역정을 냈다. 젤렌스키가 외교를 강조하는 J D 밴스 부통령에게 “어떤 종류의 외교를 말하는 것이냐”라면서 논쟁을 하자 트럼프가 참지 못하고 폭발한 것이었다. 이후 젤렌스키는 공동기자회견과 오찬 등이 모두 취소되면서 쫓겨나듯이 백악관을 떠나야 했다.



시릴 라마포사 남아프리카공화국 대통령도 트럼프로부터 ‘매복’과 같은 갑작스러운 공격을 받았다. 트럼프는 지난 5월 백악관 정상회담에서 확인되지 않은 남아공의 ‘백인 농부 집단 살해’ 의혹을 제기했다. 기자들이 지켜보는 가운데 공개적으로 “백인 농부들이 남아공을 떠나고 있다”며 면박을 줬다. 관련 영상을 갑자기 틀기도 했다. 라마포사 대통령이 “범죄로 희생되는 사람은 백인만이 아니다. 대다수는 흑인”이라며 정중하게 반박했지만 트럼프는 경청하지 않았다.



반면 트럼프를 칭찬으로 흡족하게 한 정상들도 있다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 지난달 백악관에서 트럼프를 만나 노벨평화상 추천 사실을 언급하며 관련 서한을 직접 줬다. 트럼프는 이란 전쟁 등 중동 문제를 두고 네타냐후와 이견이 있었지만 노벨상 추천에는 “고맙다, 비비(네타냐후의 애칭)”라며 반색했다.



프리드리히 메르츠 독일 총리도 트럼프와의 회담에서 ‘선방’한 정상으로 꼽힌다. 메르츠 총리는 지난 6월 백악관에서 트럼프를 만나 “독일과 미국은 역사적 접점이 많고, 우리는 미국에 크게 신세를 졌다”고 말했다. 또 자신이 1982년 로널드 레이건 행정부 당시 백악관을 처음 방문했던 사실을 거론하며 인연도 강조했다. 독일계 미국인인 트럼프의 조부 출생증명서 사본을 트럼프가 좋아하는 황금색 액자에 담아 선물로 줬다. 트럼프는 메르츠 총리를 보며 “정말 영어를 잘한다”고 칭찬했다. 메르츠 총리는 “(영어가) 저의 모국어는 아니지만 가급적 모든 말을 알아듣기 위해 노력한다”고 했다. 트럼프는 메르츠 총리의 독일 방문을 요청을 즉석에서 수락하기도 했다. 이시바 시게루 일본 총리도 지난 2월 정상회담에서 “지난해 7월 암살 시도에도 굴하지 않는 모습에 큰 감동을 받았고 당신이 일어나서 하늘 높이 주먹을 치켜든 것을 기억한다”고 했다. 외신은 ‘아부의 예술’이라고 평가했다. 트럼프는 “이시바는 위대한 총리가 될 것”이라고 화답했다.



한국에서는 트럼프 1기 당시 문재인 전 대통령이 여러 차례 정상회담을 한 바 있다. 당시에도 트럼프가 문 전 대통령이 옆에 있는 데도 외교 현안과 관련 없는 미국 국내 문제에 대해 영어로 수십 분간 기자들과 질문을 주고받으면서 ‘결례’ 논란이 일었다.



트럼프 2기 들어서는 친 트럼프 매체 기자들이 백악관 출입기자로 등록해 정상회담을 취재하기도 한다. 이 과정에서 트럼프 입맛에 맞는 질문을 하며 상대 정상을 난처하게 하기도 한다. 미국 매체 악시오스는 “트럼프 대통령 집무실은 세계 지도자에게 위험 구역이 됐다”고 평가한 바 있다. 정상회담에 대한 철저한 대비 시나리오 없이는 트럼프 원맨쇼에 끌려가기 쉽다는 우려가 나오는 이유다.



임성수 기자 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령과 이재명 대통령의 정상회담이 오는 25일(현지시간)로 공식발표되면서 두 정상의 첫 대면 결과에 관심이 쏠린다. 트럼프 대통령이 관세 협상 타결 이후 이 대통령 당선을 축하하며 “2주 안에 정상회담”을 하자고 할 정도로 사전 분위기는 좋다. 하지만 무역 세부 협상에 이어 안보 현안 등 무거운 숙제들이 남은 데다 어디로 튈지 모르는 리얼리티쇼 같은 트럼프식 정상회담을 고려하면 철저한 대비가 필요하다는 분석이 나온다.외교소식통은 12일 한·미 정상회담과 관련 “백악관 오벌오피스(집무실)에서 벌어질 일은 아무도 예측할 수 없다. 철저한 사전 준비가 필요하다”고 말했다. 통상 정상회담은 모두 발언 뒤 비공개로 진행되지만, 언론 노출을 좋아하는 트럼프는 생중계되는 모두발언부터 언론 질의를 받거나 중요 현안에 대해 발언을 쏟아낸다. 2기 집권 이후 트럼프의 정상회담 방식을 보면 논쟁에는 역정을 내며 상대 정상을 압박하지만 칭찬과 립서비스에는 약하다는 것이 특징이다.대표적 외교 참사는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 정상회담이다. 트럼프는 지난 2월 젤렌스키와의 백악관 정상회담에서 얼굴을 붉히며 고성으로 “당신은 3차 대전을 두고 도박을 하고 있다. 당신이 하는 일은 미국에 매우 무례하다”며 역정을 냈다. 젤렌스키가 외교를 강조하는 J D 밴스 부통령에게 “어떤 종류의 외교를 말하는 것이냐”라면서 논쟁을 하자 트럼프가 참지 못하고 폭발한 것이었다. 이후 젤렌스키는 공동기자회견과 오찬 등이 모두 취소되면서 쫓겨나듯이 백악관을 떠나야 했다.시릴 라마포사 남아프리카공화국 대통령도 트럼프로부터 ‘매복’과 같은 갑작스러운 공격을 받았다. 트럼프는 지난 5월 백악관 정상회담에서 확인되지 않은 남아공의 ‘백인 농부 집단 살해’ 의혹을 제기했다. 기자들이 지켜보는 가운데 공개적으로 “백인 농부들이 남아공을 떠나고 있다”며 면박을 줬다. 관련 영상을 갑자기 틀기도 했다. 라마포사 대통령이 “범죄로 희생되는 사람은 백인만이 아니다. 대다수는 흑인”이라며 정중하게 반박했지만 트럼프는 경청하지 않았다.반면 트럼프를 칭찬으로 흡족하게 한 정상들도 있다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 지난달 백악관에서 트럼프를 만나 노벨평화상 추천 사실을 언급하며 관련 서한을 직접 줬다. 트럼프는 이란 전쟁 등 중동 문제를 두고 네타냐후와 이견이 있었지만 노벨상 추천에는 “고맙다, 비비(네타냐후의 애칭)”라며 반색했다.프리드리히 메르츠 독일 총리도 트럼프와의 회담에서 ‘선방’한 정상으로 꼽힌다. 메르츠 총리는 지난 6월 백악관에서 트럼프를 만나 “독일과 미국은 역사적 접점이 많고, 우리는 미국에 크게 신세를 졌다”고 말했다. 또 자신이 1982년 로널드 레이건 행정부 당시 백악관을 처음 방문했던 사실을 거론하며 인연도 강조했다. 독일계 미국인인 트럼프의 조부 출생증명서 사본을 트럼프가 좋아하는 황금색 액자에 담아 선물로 줬다. 트럼프는 메르츠 총리를 보며 “정말 영어를 잘한다”고 칭찬했다. 메르츠 총리는 “(영어가) 저의 모국어는 아니지만 가급적 모든 말을 알아듣기 위해 노력한다”고 했다. 트럼프는 메르츠 총리의 독일 방문을 요청을 즉석에서 수락하기도 했다. 이시바 시게루 일본 총리도 지난 2월 정상회담에서 “지난해 7월 암살 시도에도 굴하지 않는 모습에 큰 감동을 받았고 당신이 일어나서 하늘 높이 주먹을 치켜든 것을 기억한다”고 했다. 외신은 ‘아부의 예술’이라고 평가했다. 트럼프는 “이시바는 위대한 총리가 될 것”이라고 화답했다.한국에서는 트럼프 1기 당시 문재인 전 대통령이 여러 차례 정상회담을 한 바 있다. 당시에도 트럼프가 문 전 대통령이 옆에 있는 데도 외교 현안과 관련 없는 미국 국내 문제에 대해 영어로 수십 분간 기자들과 질문을 주고받으면서 ‘결례’ 논란이 일었다.트럼프 2기 들어서는 친 트럼프 매체 기자들이 백악관 출입기자로 등록해 정상회담을 취재하기도 한다. 이 과정에서 트럼프 입맛에 맞는 질문을 하며 상대 정상을 난처하게 하기도 한다. 미국 매체 악시오스는 “트럼프 대통령 집무실은 세계 지도자에게 위험 구역이 됐다”고 평가한 바 있다. 정상회담에 대한 철저한 대비 시나리오 없이는 트럼프 원맨쇼에 끌려가기 쉽다는 우려가 나오는 이유다.임성수 기자 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지