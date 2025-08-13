예장백석, 사무총장에 박종호 목사 선출

총회장엔 김동기 광음교회 목사

부총회장엔 이승수 양문교회 목사

예장백석 신임 사무총장에 선출된 박종호 안양충신교회 목사가 지난 11일 서울 서초구 총회회관에서 발언하고 있다. 예장백석 제공

선출 임원들은 다음 달 15~17일

열릴 제48회 정기총회에서 선관위 보고 후 총대들의 인준을 거쳐 최종 당선이 확정된다.

예장백석 제48회 회장단·사무총장 선거 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 예장백석 제공