[속보] 서울 호우로 개화지하차도·동부간선 등 3개 도로 통제
서울특별시는 13일 정오부터 동부간선도로 전 구간을 전면 통제하고 있다고 밝혔다. 시 당국은 운전자들에게 우회도로를 이용해 달라고 당부했다.
이번 조치는 서울시 안전안내문자를 통해 긴급 안내됐으며, 통제 해제 시점은 아직 공지되지 않았다.
기상청은 13일 오전 10시 30분을 기해 강서구 등 서울 서남권에 호우경보를 발효한다고 밝혔다.
특보 지역은 강서구, 관악구, 양천구, 구로구, 동작구, 영등포구, 금천구(서남권)다.
호우경보는 3시간 강우량이 90㎜ 또는 12시간 강우량이 180㎜를 넘을 것으로 예상될 때 발효된다. 외출이나 차량 운전을 자제하고 하천 근처에서 안전에 유의해야 한다.
서울 동북·서북권에는 호우주의보가 발효중이다.
한편 13일 새벽부터 서울에 내린 많은 비로 청계천, 안양천 등 시내 전체 29개 하천의 출입이 통제됐다.
증산교 하부도로도 오전 6시 40분부터 통제 중이다.
이 밖에 인천에는 30.2㎜, 인천 덕적면에는 150㎜,영종도에는 55.5㎜, 인천국제공항에는 49.1㎜의 많은 비가 쏟아지고 있다.
중부지방은 14일 오전까지 시간당 최고 50mm 안팎의 매우 강하고 많은 비가 예상된다.
14일까지 예상되는 비의 양은 수도권 많은 곳에 200㎜ 이상의 폭우가 쏟아질 것으로 보인다.
