‘2025 중증장애인생산품 박람회’ 내달 9일부터 열려

9월 9~10일 aT센터서 개최…판로확대 도모

100여개 장애인생산품·체험·구매·교육 한자리

중증장애인 우선구매 유공자 30명 장관표창 수여

한국장애인직업재활시설협회 제공

박람회에는 2000명 이상 공공기관·생산시설 관계자가 참여하고 130여개 생산 시설이 부스를 운영한다. 제과·제빵, 가공식품 등 먹거리부터 인쇄·판촉물, 비누·세제 같은 생활용품, 화장지·복사용지·조명기구·물티슈·마스크 등 공공조달 품목까지 현장 구매와 비교 체험이 가능해 제품 신뢰도 제고가 기대된다.

개막식과 유공자 포상 이후에는 홍보대사 공연과 함께 2025년 우선구매 목표 달성을 위한 품목 안내, 계약 절차 설명, 담당자 상담이 진행된다.

435여개의(약42.5%) 기관이 의무구매 비율을 달성하지 못하고 있어 제도 이행에 대한 우려의 목소리가 커지고 있다. 장애인생산품 구매가 단순한 의무를 넘어 사회적 가치를 실현하는 소비 문화로 자리잡기 위해, 제도의 실효성 강화와 사회 전반의 관심 확대가 필요하다는 설명이다.