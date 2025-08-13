부산도시공사, 취약계층 22가구 ‘정리해드림’ 완료
하반기 집수리 지원 확대
부산도시공사와 부산시는 올해 상반기 ‘정리해드림(DREAM) 홈스테이징 서비스’를 마무리하고 하반기에는 생활밀착형 주거 환경 개선 사업을 이어갈 계획이라고 13일 밝혔다.
‘정리해드림 주거재생 지원 사업’은 주거 환경 개선이 시급한 가구를 대상으로 ▲홈스테이징 ▲소규모 집수리 ▲주거 생활 지원 서비스를 제공하는 취약계층 주거환경개선 사업이다. 올해는 총 45가구를 지원 목표로 추진 중이다.
상반기에는 저장 강박장애 의심가구 4곳을 포함해 11개 자치구 22가구에 정리·수납, 소독·방역 서비스를 지원했다. 현장에서 처리한 폐기물은 20t에 달한다.
하반기에는 도배·장판 교체 등 ‘소규모 집수리 서비스’와 올해 처음 도입한 ‘주거 생활 지원 서비스’를 통해 23가구를 추가 지원한다. 특히 집수리 사업이 진행 중인 지역의 ‘마을 관리 사회적협동조합’과 협력해 방충망, LED 전등, 콘센트, 실리콘 교체 등 세밀한 주거 개선 서비스를 제공할 계획이다.
신창호 사장은 “맞춤형 주거재생 서비스를 통해 지원이 절실한 가구의 삶의 질을 높이고, 시민이 행복한 부산을 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
