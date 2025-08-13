부산 돼지국밥, 대만 하늘서 4개월간 2166그릇 팔렸다

기내식·탑승권으로 미식 도시 부산 홍보

대만 관광객 선호 1위…부산 음식 마케팅

하반기 노선 확대…대만 시장 공략 가속

대만 타이거에어 전 노선 탑승권에 실린 부산 돼지국밥 광고 이미지. 부산시와 부산관광공사가 대만 관광객 유치를 위해 제작했다. /부산관광공사 제공

부산 돼지국밥이 대만 하늘을 달렸다. 부산시와 부산관광공사, 대만 항공사 타이거에어(Tigerair)가 함께 선보인 ‘돼지국밥 콘셉트 기내식’이 지난 3월 30일부터 이달 4일까지 4개월 만에 2166개 판매됐다.



13일 부산관광공사에 따르면 지난해 부산을 찾은 대만 관광객은 50만여 명으로, 이 중 72%인 36만여 명이 항공편으로 입국했다. 올해 상반기에도 31만여 명 중 73%가 비행기를 이용해 비율은 변함이 없었다.



대만 소비자 1만5796명을 대상으로 한 설문조사에서 ‘부산에서 먹고 싶은 음식’ 1위는 돼지국밥(66.9%)이었다. 이어 부산어묵(37.4%), 씨앗호떡(22.4%), 장어구이(19.4%) 순으로 꼽혔다.



이에 공사는 타이거에어와 협력해 ‘부산 매운 돼지 덮밥’이라는 이름의 퓨전 기내식을 개발하고, 전 노선(35개) 탑승권에 돼지국밥 광고를 실어 홍보 효과를 높였다. 지난달 한 달간 배포된 광고 탑승권만 10만 장이 넘는다.



하늘길 마케팅과 함께 지상 이벤트도 진행됐다. 지난 5~7월 부산행 항공권을 소지한 대만·홍콩 자유여행객에게 ‘비짓부산패스(VISIT BUSAN PASS) BIG3’를 증정 행사를 개최했는데, 준비한 660장이 모두 소진됐다.



하반기에도 대만 노선 확대가 예정돼 있다. 추석 기간 에어부산 전세기(타이베이~부산) 운항을 비롯해 에바항공(타이베이~부산)과 제주에어(가오슝~부산) 신규 취항이 계획돼 있어 관광객 유입이 더 탄력을 받을 전망이다.



부산관광공사 관계자는 “지역 관광업계와 협력해 더 많은 대만 관광객을 유치하고, 부산만의 차별화된 콘텐츠를 지속 발굴하겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 838 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산 돼지국밥이 대만 하늘을 달렸다. 부산시와 부산관광공사, 대만 항공사 타이거에어(Tigerair)가 함께 선보인 ‘돼지국밥 콘셉트 기내식’이 지난 3월 30일부터 이달 4일까지 4개월 만에 2166개 판매됐다.13일 부산관광공사에 따르면 지난해 부산을 찾은 대만 관광객은 50만여 명으로, 이 중 72%인 36만여 명이 항공편으로 입국했다. 올해 상반기에도 31만여 명 중 73%가 비행기를 이용해 비율은 변함이 없었다.대만 소비자 1만5796명을 대상으로 한 설문조사에서 ‘부산에서 먹고 싶은 음식’ 1위는 돼지국밥(66.9%)이었다. 이어 부산어묵(37.4%), 씨앗호떡(22.4%), 장어구이(19.4%) 순으로 꼽혔다.이에 공사는 타이거에어와 협력해 ‘부산 매운 돼지 덮밥’이라는 이름의 퓨전 기내식을 개발하고, 전 노선(35개) 탑승권에 돼지국밥 광고를 실어 홍보 효과를 높였다. 지난달 한 달간 배포된 광고 탑승권만 10만 장이 넘는다.하늘길 마케팅과 함께 지상 이벤트도 진행됐다. 지난 5~7월 부산행 항공권을 소지한 대만·홍콩 자유여행객에게 ‘비짓부산패스(VISIT BUSAN PASS) BIG3’를 증정 행사를 개최했는데, 준비한 660장이 모두 소진됐다.하반기에도 대만 노선 확대가 예정돼 있다. 추석 기간 에어부산 전세기(타이베이~부산) 운항을 비롯해 에바항공(타이베이~부산)과 제주에어(가오슝~부산) 신규 취항이 계획돼 있어 관광객 유입이 더 탄력을 받을 전망이다.부산관광공사 관계자는 “지역 관광업계와 협력해 더 많은 대만 관광객을 유치하고, 부산만의 차별화된 콘텐츠를 지속 발굴하겠다”고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지