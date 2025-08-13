‘정부 서버로 비트코인 327개 채굴’ 中고위간부 해임

징야핑 전 중국 구이저우성 빅데이터국 국장. 바이두

징야핑은 최근 공산당에서 제명되고 공직에서 해임되는 ‘쌍개’ 처분을 받았다. 구이저우성 기율검사감독위원회는 지난 5일 징야핑이 공무 수행의 공정성에 영향을 줄 수 있는 선물을 받고 본인이 부담해야 할 비용을 타인에게 전가했으며 탐욕을 키워 권력과 돈을 주고받았다고 발표했다. 또 직위를 이용해 타인의 사업 수주 등에서 편의를 봐주고 거액의 대가를 불법적으로 받았다고 밝혔지만, 구체적인 내용은 공개하지 않았다. 구이저우성 감찰위원회는 징야핑을 공직에서 해임하고 불법 소득을 몰수하며 검찰에 이관해 기소할 것이라고 밝혔다.