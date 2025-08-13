웹젠, 신작 MMORPG ‘R2 ORIGIN’ 티저 홈페이지 공개

웹젠이 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘R2 ORIGIN’의 티저 홈페이지를 오픈했다.

웹젠은 “최근 MMORPG 트렌드에 맞춰 게임 내 플레이가 캐릭터의 성장으로 이어질 수 있도록 플레이 목적성을 높였으며 과금 의존도를 낮춰 부담 없는 플레이를 지원한다”고 밝혔다.