적십자에 첫 ‘비트코인’…김거석 후원자, 1비트코인 쾌척

대한적십자사는 김거석 기부자가 취약계층 의료 지원과 수해구호를 위해 1비트코인(약 1억6000만원)를 기부했다고 밝혔다.대한적십자사 제공

대한적십자사(적십자)가 13일 후원자 김거석씨가 비트코인 1개를 기부했다고 밝혔다. 적십자에 디지털자산이 기부금으로 접수된 것은 이번이 처음이다.