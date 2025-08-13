시사 전체기사

“보답하고 싶었어요” 민생쿠폰으로 소방관들에 커피 선물한 고교생 [아살세]

입력:2025-08-13 10:44
수정:2025-08-13 10:49
익명을 요청한 고등학생이 소방서에 기부한 커피.세종북부소방서 제공

세종의 한 소방서에 소비회복 민생쿠폰(민생쿠폰)으로 구매한 커피를 기부한 고등학생의 사연이 훈훈함을 더하고 있다.

13일 세종북부소방서에 따르면 익명을 요청한 한 고등학생이 지난 8일 인근 커피점에서 민생쿠폰으로 커피 50잔을 구매해 소방서에 직접 전달했다. 이 학생은 “부모님이 세종전통시장에서 장사를 하시는데 지난 겨울 시장 화재 당시 소방관분들이 애써주신 것을 보고 꼭 보답하고 싶었다”며 “민생쿠폰을 뜻깊게 사용해 더 기쁘다”고 밝혔다.

직접 커피를 전달받은 직원들과 소방대원들은 학생의 진심이 담긴 마음에 큰 힘을 얻었다고 전했다.

김전수 세종북부소방서장은 “단순한 기부를 넘어 소비를 통해 이웃을 응원하고 공동체를 지키는 착한 소비의 모범 사례”라며 “따뜻한 응원이 소방관들에게 큰 힘이 됐으며 앞으로도 시민과 함께하는 안전하고 따뜻한 소방서를 만들어 나가겠다”고 했다.

