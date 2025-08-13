취약 계층 폭염 피해 예방…삼척 무지개마을 차열페인트 시공
강원도 삼척시는 도계읍 도계리 425번지 일원 무지개마을에 차열페인트 시공(사진)을 성공적으로 마무리했다.
1억5000만원이 투입된 이번 사업은 환경부의 2025년 기후위기 취약계층 지역지원 공모사업으로 진행됐다.
기후변화 대응력이 부족한 취약계층의 주거시설 지붕 및 외벽에 차열페인트를 시공해 폭염으로부터 실내 열 환경 개선을 목적으로 하는 사업이다.
전기요금 인상으로 냉방기 사용이 부담스러운 취약계층은 여름철 폭염에 대한 실질적인 대책이 절실하다.
건물 지붕 및 외벽에 시공하는 차열페인트는 태양열을 반사해 지붕 표면의 온도 상승을 억제, 실내 온도를 3∼5도 정도 낮춰주는 효과가 있어 전기 사용량과 냉방비 절감에 기여할 것으로 기대한다.
특히 많은 지붕이 철제 구조로 돼 있는 무지개마을의 특성상 이번 시공은 폭염 피해를 줄이는 데 더 효과적일 것으로 예상한다.
이병국 환경과장은 13일 “취약가구 차열페인트 도장사업은 폭염에 취약한 계층에 실질적인 도움을 주는 효과적인 기후적응 사업”이라며 “앞으로도 급변하는 기후에 대응하고 지역 내 기후위기 대응 역량을 강화할 수 있도록 지속해 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다.
