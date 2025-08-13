크래프톤 ‘인조이’ 플레이스테이션 내년 출시

크래프톤에서 제작한 인생 시뮬레이션 게임 ‘인조이(inZOI)’의 플레이스테이션5 버전이 내년 상반기 출시한다.

인조이 PS5 버전은 해당 기기 환경에 최적화되어 나온다. 게이머들이 PC와 동일한 수준의 게임 플레이를 즐길 수 있게 구현된다.