크래프톤 ‘인조이’ 플레이스테이션 내년 출시
크래프톤에서 제작한 인생 시뮬레이션 게임 ‘인조이(inZOI)’의 플레이스테이션5 버전이 내년 상반기 출시한다.
인조이 PS5 버전은 해당 기기 환경에 최적화되어 나온다. 게이머들이 PC와 동일한 수준의 게임 플레이를 즐길 수 있게 구현된다.
크래프톤은 지난 6월 인조이의 맥(Mac) 버전 사전 예약을 시작했다. 오는 20일 맥 버전 출시를 앞두고 있다. 해당 버전은 애플 맥 앱스토어와 스팀에서 사전 예약할 수 있다. 이용자들은 애플 실리콘 기반의 애플 M2칩 이상 및 16GB 이상의 통합 메모리가 탑재된 기기에서 이용할 수 있다.
같은 날 인조이의 첫 다운로드 콘텐츠(DLC) ‘섬으로 떠나요’를 게임스컴 2025의 개막과 함께 선보일 예정이다.
인조이는 지난 3월 스팀 얼리 액세스로 출시된 이후 세계적으로 큰 주목을 받으며 출시 일주일 만에 판매량 100만 장을 돌파했다. 크래프톤은 “글로벌 이용자들이 다양한 플랫폼에서 인조이를 즐길 수 있도록 적극적인 개발 노력과 플랫폼 확장을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.
