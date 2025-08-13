닥터존 등건태 회장 ‘넥시컷 다이어트 오디션’ 심사

건강한 다이어트의 중요성 강조

지난달 29일 서울 중구 매경미디어센터에서 열린 넥시컷 다이어트 오디션 본선에는 1차 서류 심사를 통과한 30여명의 참가자가 모여 경쟁을 펼쳤다.

이번 오디션은 단순한 체중 감량이 아닌, 90일 동안 전문가의 도움을 받아 올바른 식단, 운동, 생활 습관을 통합적으로 관리하며 건강한 변화를 이끌어내는 것을 목표로 한다.