“김건희, 스캔들의 중심이자 정권 1인자”…尹 부부 구속, 외신 반응
김건희 여사가 12일 늦은 밤 구속되자 외신들도 일제히 긴급 속보로 보도했다. ‘한국 헌정사 최초 전직 대통령 부부 동시 구속’ ‘김 여사는 남편 정권을 힘들게 하고 그의 지지율을 떨어뜨린 일련의 부패 스캔들에서 중심에 서 있었다’ 등의 내용이 주를 이뤘다.
미국 뉴욕타임스(NYT)는 13일 “과거에도 한국 전직 대통령 4명이 구속된 적 있지만 전직 대통령 부부가 함께 구속된 것은 처음”이라며 “김 여사는 지난주 특검 조사에 출석했을 때 자신을 ‘아무것도 아닌 사람’이라고 말했지만 남편의 정권을 힘들게 하고 그의 지지율을 떨어뜨린 일련의 부패 스캔들에서 중심에 서 있었다”고 보도했다.
이어 “전직 검사였던 윤석열 전 대통령은 전직 대통령과 재벌들이 연루된 주요 부패 사건을 수사하며 전국적인 명성을 얻었으나 정작 그의 정치 경력은 부인과 장모가 연루된 스캔들로 얼룩졌다”고 비판했다.
김 여사에 대해서는 “남편이 대통령이 되면 책임감 있는 영부인이 되겠다고 약속했지만 자기 개인사무실에서 디올백을 받았고 남편을 ‘바보’라고 말하는 음성 파일이 공개되기도 했다”며 “김 여사가 남편의 정권에서 큰 영향력을 발휘하는 것으로 여겨지면서 한국 국민은 김 여사가 정권의 ‘일인자’이고 윤 전 대통령은 ‘이인자’라는 농담을 하기도 했다”고 적었다.
AP통신은 “윤 전 대통령도 지난 4월 탄핵당했고 작년 12월 계엄령을 선포한 혐의로 최근에 다시 구속됐다”며 “윤 대통령이 자초한 몰락은 수십년간 계속된 한국 대통령의 나쁜 결말을 되풀이했지만 형사 혐의로 대통령 부부가 동시에 구속된 것은 처음”이라고 지적했다.
로이터통신은 “김 여사에게 적용된 혐의는 주가조작부터 뇌물수수, 불법적인 영향력 행사까지 다양하다”며 “사업가, 종교인, 정치 브로커까지 연루돼 있으며 수년간의 징역형을 선고받을 수도 있다”고 전망했다.
윤 전 대통령에 대해서는 “내란죄 혐의로 재판받고 있는데 종신형 또는 사형에 처할 수 있다”며 “하지만 윤 전 대통령은 혐의를 부인하면서 재판에 출석하거나 특검 조사를 거부하고 있다”고 덧붙였다.
영국 가디언은 “남편이 대통령으로 재임하는 동안 막후에서 엄청난 영향력을 행사한 것으로 여겨졌던 김 여사는 윤 전 대통령 임기 내내 일련의 문제에 연루됐다”고 했다.
일본 외신들도 김 여사의 혐의를 상세히 적으며 소식을 알렸다. 일본 마이니치신문은 홈페이지 첫 화면 상단에 김 여사 사진과 함께 “윤 전 대통령의 아내 김 여사가 주가조작과 관련한 자본시장법 위반 혐의 등으로 구속됐다”고 전했다.
NHK방송은 “한국의 법원이 증거인멸 우려로 김 여사에 대한 구속영장을 발부했다”며 “전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 첫 사례”라고 했고, 아사히신문은 “김 여사는 독일차 수입·판매 회사의 주가조작에 관여하고 통일교 전 간부로부터 다이아몬드 목걸이와 고급가방을 받은 혐의를 받고 있다”고 전했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사