펄어비스, 2분기 매출 796억원… 붉은사막 내년 1분기 출시

2025년 2분기 실적 표. 펄어비스 제공

붉은사막 게임 플레이 캡쳐. 펄어비스 제공

허진영 펄어비스 대표는 “출시 준비 과정에서 올해 내 최적의 시점을 찾을 수 없었다”면서 “부득이하게

일정을 지키지 못해 사과한다”고 말했다.

그러면서 “더 나은 결과를 내기 위한 전략적 선택이니 너른 이해 부탁한다”고 덧붙였다.

붉은사막은 지난 5월 미국 보스턴에서 열린 ‘팍스 이스트’에 이어, 6월 미국 LA에서 개최된 ‘서머 게임 페스트’에 신규 퀘스트라인 데모를 최초로 공개하며 좋은 평가를 받았다. 펄어비스는 3분기 ‘게임스컴’과 팍스 웨스트, 도쿄게임쇼 등 글로벌 게임쇼에 참가해 신작 마케팅을 강화한다.