김건희 구속 결정한 ‘정재욱 판사’는 누구…이상민 구속도 결정

경찰대학 출신…“차분하고 합리적” 평가

김건희, 조사 받을 때 ‘법무부 호송차’ 이용해야

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 서울 서초구 서울중앙지법을 나서고 있다. 공동취재단

부산 출신의 정 부장판사는 부산진고와 경찰대학(8기)을 졸업하고 경찰 재직 중 1998년 사법시험에 합격했다. 2001년부터 대한법률구조공단 변호사로 활동하다 2007년 사법연수원 법관임용 연수를 받고 판사로 임용됐다. 이후 부산지법, 수원지법, 서울중앙지법 판사를 거쳐 울산지법과 수원지법의 부장판사로 일했다. 서울중앙지법 영장전담판사는 올해 2월부터 맡았다.