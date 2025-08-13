“독도의 호기심과 소중함 되새길 수 있는 기회 됐으면…”

경북도, KBS2 TV에 애니메이션 ‘강치 아일랜드’ 11월 4일 첫 방영하기로



‘강치 아일랜드 시즌1’은 마법학교에 다니는 5마리 강치가 독도와 바다를 지키는 수호마법사로 성장하는 이야기를 담았다. 경북도 제공



경북도는 경북문화재단 콘텐츠진흥원과 함께 제작한 애니메이션 ‘강치 아일랜드’ 시즌1을 오는 11월 4일부터 KBS 2TV를 통해 방영한다고 13일 밝혔다.



이번 작품은 경북도와 콘텐츠진흥원이 독도에 관한 관심 확대와 해양 문화콘텐츠 보급을 위해 2023년 하반기부터 기획해 다양한 이야기를 담은 TV 애니메이션 시리즈로 제작한 것이다.



도는 이번 작품에 앞서 지난 2017년에는 극장판 단편 애니메이션 ‘독도수비대 강치’를 선보인 적이 있다.



총 13편(편당 11분)으로 제작된 ‘강치 아일랜드 시즌1’은 마법학교에 다니는 5마리 강치(강치, 음치, 아치, 이치, 망치)가 독도와 바다를 지키는 수호마법사로 성장하는 이야기를 담았다.



또 독도새우, 사철나무, 섬기린초, 괭이갈매기 등 실제 독도 생태의 주요종을 캐릭터로 구현해 환경 보전과 독도의 지리적·생태적 가치를 쉽고 재미있게 전달하는 ‘에듀테인먼트 콘텐츠’로 주목받을 것으로 기대한다.



경북도는 ‘경상북도 독도산업콘텐츠 홍보대사’인 서경덕 교수와 협업을 통해 국내외 홍보 활동에도 박차를 가하고 TV 방영 이후 케이블·IPTV·OTT 등 다양한 플랫폼으로 유통해 콘텐츠 파급력을 극대화할 계획이다.



경북도는 이번 작품을 통해 독도 관련 교육·문화·관광 산업의 활성화를 유도함과 동시에 역사적·지리적 중요성을 널리 알리는 기회가 될 것으로 보고 있다.



또 앞으로 울릉군과 협력해 캐릭터 상품 개발, 관광 연계 콘텐츠, 교육 프로그램 등 다양한 파생 사업 구상을 논의해 독도 관련 문화콘텐츠를 세계 시장에 널리 알리고 지역 문화산업 전반의 경쟁력을 강화할 계획이다.



김병곤 경북도 문화관광체육국장은 “독도의 자연·생태환경을 창의적으로 표현한 이번 애니메이션을 통해 아이들에게는 독도에 대한 호기심을, 시민들에게는 소중함과 의미를 되새길 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 경북만의 특색있는 콘텐츠를 적극 발굴·제작해 나가겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



