북극항로 개척 위해 ‘영일만 횡단구간 고속도로’ “꼭 필요”

경북도와 포항시, 대책회의 열고 “올해 안에 사업 확정해 내년에는 시작할 것”

‘영일만 횡단구간 고속도로’ 노선도. 포항시 제공



경북도는 2008년 ‘광역경제권발전 30대 선도프로젝트’에 선정된 이후 지지부진하던 ‘영일만 횡단구간 고속도로 건설사업’ 해결에 총력을 기울이고 있다고 13일 밝혔다.



경북도는 12일 도청에서 포항시와 회의를 열고 올해 연말 개통 예정인 포항~영덕 간 고속도로 사업에 포함됐지만 경제적 타당성 부족 등의 사유로 미루어지고 있는 영일만 횡단구간의 조기 추진을 위한 대책을 집중적으로 논의했다.



영일만 횡단구간 고속도로는 포항시 남구 동해면 약전리에서 북구 흥해읍 남송리 일원에 영일만을 횡단하는 해저터널과 해상교량으로 연장 18㎞, 왕복 4차로로 계획된 고속도로이며 총 사업비는 약 3조 2000억원 규모다.



포항~영덕 간 고속도로 건설은 2013년 국토교통부와 기획재정부 간의 총사업비 협의 과정에서 국가재정부담 및 국도대체우회도로 활용 가능성 등의 사유로 영일만 횡단구간을 제외한 포항 흥해읍에서 영덕IC구간(30.9㎞)만 확정하고 현재 공사를 추진하고 있다.



경북도는 추진 중인 포항~영덕 간 고속도로의 총 사업비 변경을 통해 영일만 횡단구간 고속도로가 건설되도록 국회와 중앙부처 등을 찾아가 지속해서 설득했다.



2021년 국토교통부는 영일만 횡단구간에 대해 타당성 조사를 하고 2022년 기획재정부에 포항~영덕 간 고속도로의 총 사업비 변경 승인 협의를 거쳐 영일만 횡단구간 고속도로가 포함될 수 있도록 추진해 국비 등 사업비를 반영했으나, 2023년 기획재정부 사업계획 적정성 재검토를 기점으로 현재까지 추진이 지지부진한 상태다.



어렵게 확보한 2025년 예산(1821억원)은 지난 정부 추경 편성 때 전액 삭감돼 지역에서는 사업이 취소되는 것이 아닌가 하는 불안감이 조성되기도 했다.



지난 7일 이철우 경북도지사는 영일만항을 북극항로 개척에 대비해 신북방경제의 핵심 관문과 동해안 에너지산업의 물류거점으로 육성하고자 경제부총리를 직접 만나 관련 사업을 건의했고 이 중 영일만 횡단구간 고속도로는 필수적인 사업이라고 강조했다.



또 서해안고속도로와 남해안고속도로 완공으로 형성된 L자형 국가도로망을 2015년 개통된 포항~울산 고속도로와 2025년 연말 개통 예정인 포항~영덕 고속도로를 이으면 U자형 국가도로망을 완성할 수 있다.



이런 관점에서 볼 때 영일만 횡단구간 고속도로는 끊어진 동해안의 맥을 잇고 지역 균형발전을 위해 반드시 추진돼야 하는 사업이다.



경북도는 국회와 중앙부처를 지속적으로 방문해 영일만 횡단구간 고속도로의 건설 당위성을 건의하고 조속한 노선 결정을 촉구하기로 했다.



김학홍 경북도 행정부지사는 “북극항로 개척과 지역 균형발전을 위해 영일만 횡단구간 고속도로는 필요한 사업”이라며 “포항시와 긴밀하게 협조해 올해 안에 사업을 확정해 내년에는 사업을 시작할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



