김동연 “김건희, 권력 사유화 장본인” 직격

김동연 경기도지사가 "김건희씨는 권력 사유화의 장본인"이라고 직격탄을 날렸다.김 지사는 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 구속되자 13일 자신의 페이스북을 통해 "구속이 끝이 아니다"며 이같이 밝혔다.그는 "전례 없는 권력 사유화에는 전례 없는 단죄와 심판이 당연한 일"이라며 "탐욕과 부패에 대한 국민의 심판"이라고 강조했다.이어 "전직 대통령 부부가 동시에 구속된 것은 헌정사에 전례가 없는 일"이라며 "국민이 보기에 민망하고 참담한 일"이라고 말햇다.김 지사는 "양평고속도로, 캄보디아 ODA, 각종 뇌물 의혹 등 국가를 패밀리 비즈니스 수익모델로 삼은 범죄의 진상을 명명백백히 밝혀야 한다"며 "원상복구까지 이뤄져야 한다"고 주장했다. 이어 "서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 전날 밤 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 민중기 특별검사팀이 청구한 김 여사의 구속영장을 발부했다.전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 것은 헌정사상 처음이다.