김건희, 머그샷 찍고 3평 독방 수감…아침은 식빵·딸기잼

일반 피의자와 동일한 처우

카키색 수의 입고 소지품 영치

공동시설 운동·목욕 시간 조율될 수도

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 서울 서초구 서울중앙지법을 나서고 있다. 연합뉴스

독방 평수는 구치소 사정에 따라 달라질 수 있지만, 일반적으로 2~3평 남짓한 방이 배정된다. 김 여사는 서울 구로구 서울남부구치소에 구속됐다.