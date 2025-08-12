JMS 다룬 ‘나는 생존자다’ “명예훼손” VS “공익목적” 법정 공방
한국교회에서 이단으로 규정한 기독교복음선교회(JMS) 관련 폭로를 담은 넷플릭스 다큐멘터리 ‘나는 생존자다’ 공개를 앞두고 JMS 측과 제작사 간 법정 공방이 벌어졌다.
서울서부지법 민사합의21부(부장판사 전보성)는 12일 JMS와 탈퇴자 이모씨, JMS 성도연합회가 MBC·넷플릭스를 상대로 낸 방송금지 가처분 신청 심문을 진행했다.
JMS 측은 “제작진이 거짓 의혹을 제기해 JMS 신도와 교단의 명예를 훼손하고 있다”고 주장했다. 이에 대해 제작사 측은 “다큐는 공익을 목적으로 사실에 기반해 제작됐다”고 반박했다.
MBC는 “다큐 저작권은 넷플릭스에 넘겼고, 스트리밍 권한은 전적으로 넷플릭스가 갖고 있다”며 “MBC는 권한이 없다”는 입장을 밝혔다.
재판부는 양측의 자료를 추가 확인한 후 판단하겠다는 입장이다. 작품 공개가 사흘 뒤인 오는 15일로 예정돼 있는 만큼 법원 판단이 조만간 나올지 주목된다.
‘나는 생존자다’는 2023년 공개돼 사회적 파장을 일으킨 넷플릭스 다큐멘터리 시리즈 ‘나는 신이다’의 후속작이다. JMS와 부산 형제복지원, 지존파 사건, 삼풍백화점 붕괴 참사 등 4개 사건 생존자의 증언을 담았다.
앞서 JMS 측은 ‘나는 신이다’ 공개를 앞둔 2023년 2월에도 MBC와 넷플릭스를 상대로 방송금지 가처분을 신청했으나 법원에서 기각됐다.
대법원은 지난 1월 여신도를 성폭행한 혐의(준강간 등)로 기소된 정명석에게 징역 17년을 선고한 원심판결을 확정했다.
정명석은 확정받은 사건과 별도로 지난해 5월과 11월 추가 기소돼 1심 재판을 받고 있다. 현재 알려진 피해자 수는 총 17명에 이른다.
