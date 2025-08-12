시사 전체기사

하남시, 미사북측~잠실 잇는 광역버스 신설

입력:2025-08-12 18:27
9302-1번 18일 첫 운행

신설된 광역버스 9302-1번 노선. 하남시 제공

경기 하남시는 오는 18일부터 하남 미사북측지구에서 잠실역까지 빠르게 이동할 수 있는 광역버스 9302-1번 노선을 신설해 운행한다고 12일 밝혔다.

9302-1번은 기존 9302번 노선의 일부 구간을 분리해 만든 것으로, BRT차고지-미사역-구산성당-올림픽대로-잠실역을 잇는다.

특히 미사북측지구 주민들이 잠실까지 더 편리하게 이동할 수 있도록 접근성을 개선한 것이 핵심이다.

이번 노선 신설은 하남시의 지속적인 인구 증가와 출퇴근 수요 확대에 따라, 주요 생활권 간 연결성을 높이고 대중교통 이용의 효율성을 높이기 위해 추진됐다.

시는 올림픽대로를 경유하는 빠르고 직선적인 노선 구성을 통해 시민들이 더 빠르고 쾌적하게 광역 이동을 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

시는 앞으로도 노선 운영 상황을 지속적으로 모니터링하며, 필요한 경우 추가적인 대책도 검토할 계획이다.

이현재 하남시장은 “9302-1번 노선은 시민들의 출퇴근 시간 부담을 줄이고 광역교통 편의를 높이기 위한 조치”라며 “앞으로도 시민들이 더 편리하게 이동할 수 있도록 대중교통 인프라를 꾸준히 확충해 나가겠다”고 밝혔다.

하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

