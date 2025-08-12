시사 전체기사

‘김건희 집사’ 김예성, 인천공항서 체포돼 압송

입력:2025-08-12 18:03
수정:2025-08-12 18:51
공유하기
글자 크기 조정
'김건희 여사 집사' 김예성씨가 12일 인천국제공항에서 민중기 특별검사팀에 체포된 뒤 광화문 사무실로 압송되고 있다. 윤웅 기자

김건희 여사 일가의 ‘집사’로 지목된 김예성씨가 12일 인천국제공항을 통해 베트남에서 귀국한 직후 민중기 특별검사팀에 체포됐다. 김 여사 측근으로 꼽히는 김씨의 신병이 확보되면서 IMS모빌리티 투자 의혹 등 ‘집사 게이트’ 수사에 속도가 붙을 전망이다.

김씨는 이날 오후 5시10분쯤 인천공항 탑승동 121번 게이트로 귀국했다. 특검팀은 김씨를 체포한 뒤 서울 청진동 KT광화문빌딩 웨스트동 특검 사무실로 압송해 조사를 진행할 방침이다. 체포 영장을 집행한 특검팀은 곧바로 김씨 소지품 등을 대상으로 한 압수수색 영장까지 집행했다. 김씨 소지품은 가방 하나였다.
'김건희 여사 집사' 김예성씨가 12일 인천국제공항에서 민중기 특별검사팀에 체포된 뒤 광화문 사무실로 압송되고 있다. 윤웅 기자

김씨는 입장을 묻는 취재진의 질문에 “특검 조사에 성실히 임하겠다”라고 답했다. 특검팀은 김씨에 대한 대면 조사 후 곧장 구속영장을 청구할 가능성이 크다.

‘집사 게이트’는 김씨가 대주주였던 렌터카 업체 IMS모빌리티에 대기업 및 금융기관이 184억원을 투자했고 이 중 46억원을 김씨가 차명 법인을 통해 빼돌렸다는 의혹을 핵심으로 한다. 특검팀은 기업들이 김씨를 통해 김 여사에게 청탁하려는 목적으로 투자한 것은 아닌지 들여다보고 있다.

김 씨는 귀국 전 언론 인터뷰에서 모든 의혹을 부인한 바 있다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 김건희, ‘로봇 개 사업가’에 “그 시계 마음에 든다…이런 게 필요한데”
“오징어 1마리에 2만8000원” 속초 난전, 이번엔 ‘바가지’ 논란
‘복면 골프’ 권성동…“악의적 보도…사실과 전혀 달라”
[단독] 서희건설 회장 “반클리프 목걸이 김건희에 전달” 자수서 제출
외국인 ‘먹튀’에 전세사기 피해자 속수무책…올해도 9건 피해
케데헌 ‘골든’, 빌보드 ‘핫 100’ 1위…英美 싱글차트 석권
4성급호텔 탈의실이 밖에서 훤히…“유리필름 성능 저하 탓”
“아이같은 눈망울 갖도록 진화” 개의 생존 전략 [개st상식]
국민일보 신문구독