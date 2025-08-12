위성락 안보실장, 미 하원의원단 면담…‘미래형 포괄적 전략동맹’ 지원 당부
위성락 국가안보실장은 12일 미국 하원의원담과 면담하고 한·미 ‘미래형 포괄적 전략동맹’ 지원을 당부했다.
위 실장은 이날 베스 반 듀인 미국 텍사스주 공화당 하원의원, 리차드 맥코믹 미국 조지아주 공화당 하원의원과 면담했다고 대통령실은 밝혔다.
위 실장은 두 의원의 방한을 환영하며, 변화하는 안보·경제 환경 속에서 한미가 ‘미래형 포괄적 전략동맹’ 비전 하에 동맹을 강화·발전시켜 나갈 수 있도록 관심과 지원을 당부했다고 한다.
위 실장은 또 두 의원의 소속 지역인 텍사스주와 조지아주에서 한국 기업이 반도체·자동차 배터리 투자에 나서 지역 경제 활성화와 고용 창출에 기여하고 있는 점을 강조했다. 또 이같은 대미 투자가 양국이 ‘윈윈’하는 결과로 이어질 수 있도록 미 의회 차원의 관심과 지원을 당부했다고 한다.
아울러 위 실장은 한·미 정상회담에서 한·미 정상이 굳건한 한미동맹을 확인하고 동맹 발전 방안에 대해 심도있게 논의하기를 기대한다고 밝혔다. 두 의원은 정상회담의 성공을 위해 지원을 아끼지 않겠다고 화답했다고 한다.
두 의원은 한국 기업의 대미 투자 확대에 사의를 표하고, 더 많은 기업들이 투자해 한·미 경제 협력이 더욱 강화될 수 있도록 지원하겠다고 약속했다고 대통령실이 밝혔다. 또한 미 의회 내에 한·미동맹에 대한 초당적 지지가 있음을 확인하고, 동맹 발전을 위해 지속 노력해 나갈 것이라고 강조했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
