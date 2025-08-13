“소아암 아이들을 위해”… 머리카락 기부한 소방관 이야기 [아살세]

송도소방서 119구조대에 근무하고 있는 최종원(왼쪽 사진) 소방교와 그가 기부한 머리카락. 최 소방교 제공

지난 8일 소아암 환자들을 위해 ‘어머나 운동’을 벌이는 대한민국사회공헌재단에 자신의 머리카락을 기부했다. ‘어머나’는 ‘어린 암 환자를 위한 머리카락 나눔’의 줄임말로, 재단은 소아암 환자에게

맞춤형 항암 가발을 무상 지원하는 캠페인을 벌이고 있다.

최 소방교가 머리카락을 기부한 이유를 설명하려면 2년 전으로 거슬러 올라가야 한다. 그즈음 그는 TV에서 항암치료로 머리카락을 잃은 아이들에 관한 이야기와

가발은 가격이 수백만원에 달해 소아암 자녀를 둔 부모들에겐 엄청난 부담이었다. 최 소방교는 방송을 본 뒤 머리카락을 길러 기부하겠다고 결심하게 됐다.

최종원 소방교가 머리카락을 기른 모습. 최종원 소방교 제공

최 소방교가 처음 머리를 기르겠다고 결심했을 때 아내는

“좋은 일이니까 길러보라”고 말했다. 장인

·장모의 응원도 이어졌다.

한 분 한 분 찾아가 사정을 설명할 수 없으니 오해하는 분도 있었다”고 말했다. 그러면서

“여성들이 왜 머리 기르는 게 힘들다고 하는지 알게 됐다”고 덧붙였다. 앞머리가 눈을 찔러 성가셨고, 밥을 먹을 때도 긴 머리 때문에 불편했다. 어쩔 수 없이 머리를 기르는 내내 머리끈을 갖고 다녀야 했다.

“내가 기부한 머리카락이 여자아이한테 갈 수도 있지 않나”며 “린스나 트리트먼트를 사용해 세심하게 관리했다”고 설명했다.

이런 과정을 거쳐 최 소방교가 정성껏 기른 머리카락은 26㎝에 달했다. 머리카락을 기부한 뒤엔 삭발에 가까운 짧은 머리가 됐지만 그는 “뿌듯하다”고 말했다.