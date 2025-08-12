‘대전 교제살인’ 피의자 장재원, 범행 수차례 시도했다

대전경찰청 홈페이지를 통해 신상정보가 공개된 교제살인 피의자 장재원. 대전경찰청 제공

장재원은 A씨와 교제를 시작한 지난해 7월부터 최근까지 A씨에게 경제적 지원을 일부 해줬다고 한다.

두 사람이 헤어진 뒤에도 연락이 닿았을 뿐 아니라 오토바이를 리스할 당시 보증까지 서준다고 했음에도 A씨가 자신을 피하자 ‘나를 이용했다’는 생각에 앙심을 품고 범행을 결심했다고 경찰은 설명했다.

검거되기 직전 차 안에서 음독을 시도한 탓에 장재원은 최근까지 병원에서 치료를 받기도 했다.

앞으로도 관계성 범죄에 대해 엄정하게 대응할 것”이라고 말했다.