LCK, LoL파크서 광복 80년 캠페인 개최

국가보훈부와 참여형 문화행사

13일부터 17일까지 서울 종로구 LoL파크에서 국가보훈부가 광복 80년을 맞아 준비한 광복 주간 캠페인에 동참한다고 12일 밝혔다. LCK는 리그 오브 레전드(LoL)로 진행하는 프로 e스포츠 대회다.

국가보훈부와 실무협의체를 구성해 운영했다.