이마트, 4년만에 2분기 흑자… 스타필드 효과 ‘톡톡’

영업익 216억원…전년비 562억원↑

“원가 절감·고래잇 페스타 성공”

SSG닷컴·G마켓은 손실 확대

스타필드 마켓 동탄점. 이마트 제공

상반기로 보면 영업이익은 1809억원으로 지난해 상반기(125억원) 대비 1351.4% 늘었다.

스타필드 마켓 킨텍스점. 이마트 제공