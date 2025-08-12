창원시, ‘광복 80주년’ 애국지사 위패 봉안·독립운동가 추모비 제막

창원시가 12일 마산합포구 애국지사사당에서 ‘애국지사 위패 봉안식’ 및 ‘독립운동가 추모비 제막식을 거행하고 있다. 창원시 제공

시는 미봉안된 애국지사를 적극 발굴해 재조명하는 데 의의를 두고 대통령 표창 서훈을 받은 공을수, 김재만, 김주석, 김창세 애국지사의 위패를 새로 봉안했다.