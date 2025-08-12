속초 청초호 맨발 걷기길 개장…웰니스 관광도시 도약
강원도 속초 시민과 관광객의 건강 증진과 심신 치유를 위한 ‘청초호유원지 맨발 걷기길(사진)’이 완공됐다.
시는 12일 오전 청초호유원지 농구장 일원에서 맨발 걷기길 개장식을 개최했다.
이날 행사는 경과보고를 시작으로 감사패 전달, 축사, 테이프 자르기, 맨발 걷기 체험 순으로 진행됐다.
박동창 맨발 걷기 국민운동본부 회장이 참석해 시민들과 함께 걸었다.
시는 이번 사업에 도비 2억원 등 총사업비 4억3000만원을 투입했다.
기존 청초호유원지 산책길(요트 계류장 방면) 267ｍ 구간을 건식 황토로, 70ｍ 구간을 천연광물 적운모로 포장해 총 337ｍ의 순환형 맨발 걷기 길을 완성했다.
황토 족장, 황토볼장, 세족장, 신발장, 퍼걸러, 진입로 등 편의시설을 갖췄다.
적운모길은 항균력과 혈액순환 개선 효과가 뛰어나고, 접지 효과가 우수해 체험 만족도를 높일 것으로 기대된다.
산책길 곳곳에 조성된 다년생 화단은 사계절 다양한 경관을 제공해 방문객들에게 볼거리를 선사한다.
맨발 걷기 길은 겨울철 결빙 등 안전상의 이유로 12월 초까지 운영한다.
황톳길은 강우나 태풍 예보 시 안전을 위해 임시 폐장한다.
권장 이용 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지다.
이병선 시장은 “청초호유원지 맨발 걷기길 조성으로 속초시가 대한민국 최고의 맨발 걷기 명소이자 웰니스 관광도시로 도약할 것으로 기대한다”며 “시민과 관광객 모두가 건강과 행복을 동시에 누릴 수 있는 도시를 만들겠다”고 말했다.
속초=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
