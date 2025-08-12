부천시, 양우산 무료 대여 추진…그늘 나눔 문화 확산

조용익 경기 부천시장이 12일 원종1동 행정복지센터를 찾아 양우산을 대여 봉사를 하고 있는 자율방재단에게 격려의 말을 전하고 있다. 부천시 제공

이와 함께 조용익 부천시장은 이날 원종사거리를 찾아 실외 무인 냉장고인 오아시수 운영 현장을 점검했다. 이후 원종1동 행정복지센터를 방문해 양우산 비치 현황과 대여·반납 절차를 살피며 폭염 속 시민 불편이 없도록 원활한 운영을 당부했다. 또 무더위에 외출한 시민에게 직접 양우산을 건네고 폭염 시 건강관리 요령을 안내하는 등 시민들과 현장에서 소통하는 시간을 가졌다.