시사 전체기사

논산세계딸기산업엑스포 ‘국제행사 승인’

입력:2025-08-12 15:07
공유하기
글자 크기 조정
제27회 논산딸기축제 개막식. 충남도 제공

충남 논산세계딸기산업엑스포가 2027년 국제행사로 진행될 예정이다.

충남도는 최근 열린 기획재정부 국제행사심사위원회에서 논산세계딸기산업엑스포가 정부 지원 국제행사로 최종 승인을 받았다고 12일 밝혔다.

이에 따라 논산세계딸기산업엑스포는 2027년 2월 26일부터 3월 21일까지 논산시민가족공원과 딸기향 농촌테마공원 일원에서 국비를 일부 지원 받아 치러지게 됐다.

케이(K)-딸기산업의 역사와 가치, 미래 비전을 제시하는 주제 전시관, 딸기산업 교류를 위한 국제 전시관 등 8개 전시관을 조성할 계획이다.

이정삼 도 농축산국장은 “논산세계딸기산업엑스포의 국제행사 최종 승인은 도민과 딸기산업 관계자 모두가 함께 노력한 결실”이라고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“오징어 1마리에 2만8000원” 속초 난전, 이번엔 ‘바가지’ 논란
‘복면 골프’ 권성동…“악의적 보도…사실과 전혀 달라”
[단독] 서희건설 회장 “반클리프 목걸이 김건희에 전달” 자수서 제출
외국인 ‘먹튀’에 전세사기 피해자 속수무책…올해도 9건 피해
케데헌 ‘골든’, 빌보드 ‘핫 100’ 1위…英美 싱글차트 석권
4성급호텔 탈의실이 밖에서 훤히…“유리필름 성능 저하 탓”
“아이같은 눈망울 갖도록 진화” 개의 생존 전략 [개st상식]
“이젠 비자없이 오세요”… 유커에 들뜬 면세·호텔업계
국민일보 신문구독