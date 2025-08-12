포항지진 범대위, 촉발지진 책임자 엄벌 촉구
포항11.15촉발지진 범시민대책위원회(이하 지진범대위)는 12일 대구지방법원 포항지원 앞에서 집회를 열고 포항지진 진상규명과 책임자 처벌을 강력히 요구했다.
지진범대위는 포항지진 관련 두 번째 형사재판을 앞두고 50여명의 시민과 함께 집회를 열었다.
이날 재판에는 포항지진 정부조사연구단 단장을 맡았던 서울대 이강근 교수가 검찰 측 증인으로 출석했다.
포항지진은 정부조사연구단, 감사원, 진상조사위원회 등 다수의 공신력 있는 기관과 포항지진피해구제법에서 이미 지열발전사업에 의해 ‘촉발된 지진’으로 공식 결론이 내려진 상태다.
지진범대위는 지열발전사업 추진 과정에서 이미 규모 2.2, 3.1의 지진이 발생했음에도 위험을 무시한 채 사업을 강행한 것은 중대한 안전 관리 실패라고 지적했다.
이어 “포항시민 50만명이 100차례가 넘는 여진과 불안 속에 살고 있다”며 사업 관계자의 공식 사과와 피고인 전원 구속 재판, 책임자에 대한 합당한 판결 등을 요구했다.
강창호 지진범대위 위원장은 “이번 사건에서 무죄 판결이 나온다면 앞으로 국민의 안전을 위협하는 사업에 면책 특권을 주는 잘못된 선례가 될 것”이라며 “진실이 밝혀지고 책임자가 엄정히 처벌받을 때까지 싸움을 멈추지 않겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사