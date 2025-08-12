“이철우 지사님, 쾌유하셔서 APEC 성공 개최 부탁해요”
김문수 국민의힘 당 대표 후보, 경북도청 방문해 이 지사와 도정 현안 의견 나눠
경북도는 이철우 지사가 11일 경북도를 찾은 김문수 국민의힘 당 대표 후보를 만나 APEC 성공개최 등 도정 주요 현안에 관해 의견을 나눴다고 12일 밝혔다.
이날 도청을 방문한 김 후보는 “이 지사님의 밝은 모습을 보니 건강을 되찾으신 것 같다”며 이 지사의 건강 회복에 반가움을 표시했다.
김 후보는 이어 “빨리 쾌유하셔서 2025 APEC 정상회의 성공개최와 경북도정을 위해 더욱 힘써달라”고 말했다.
이에 이 지사는 “바쁘신 가운데에도 경북도를 찾아줘서 고맙다”며 “앞으로도 경북도정의 현안이 잘 추진될 수 있도록 많은 도움을 바란다”고 화답했다.
경북도는 10월 말 개최하는 ‘2025년 APEC 정상회의’를 성공적으로 개최하기 위해 총력 대응을 하고 있다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
