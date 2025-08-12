시사 전체기사

“이철우 지사님, 쾌유하셔서 APEC 성공 개최 부탁해요”

입력:2025-08-12 15:02
공유하기
글자 크기 조정

김문수 국민의힘 당 대표 후보, 경북도청 방문해 이 지사와 도정 현안 의견 나눠

김문수 국민의힘 당 대표 후보가 경북도청 현관에서 이철우 경북지사와 기념 촬영하고 있다. 경북도 제공


경북도는 이철우 지사가 11일 경북도를 찾은 김문수 국민의힘 당 대표 후보를 만나 APEC 성공개최 등 도정 주요 현안에 관해 의견을 나눴다고 12일 밝혔다.

이날 도청을 방문한 김 후보는 “이 지사님의 밝은 모습을 보니 건강을 되찾으신 것 같다”며 이 지사의 건강 회복에 반가움을 표시했다.

김 후보는 이어 “빨리 쾌유하셔서 2025 APEC 정상회의 성공개최와 경북도정을 위해 더욱 힘써달라”고 말했다.

이에 이 지사는 “바쁘신 가운데에도 경북도를 찾아줘서 고맙다”며 “앞으로도 경북도정의 현안이 잘 추진될 수 있도록 많은 도움을 바란다”고 화답했다.

경북도는 10월 말 개최하는 ‘2025년 APEC 정상회의’를 성공적으로 개최하기 위해 총력 대응을 하고 있다.

안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“오징어 1마리에 2만8000원” 속초 난전, 이번엔 ‘바가지’ 논란
‘복면 골프’ 권성동…“악의적 보도…사실과 전혀 달라”
[단독] 서희건설 회장 “반클리프 목걸이 김건희에 전달” 자수서 제출
외국인 ‘먹튀’에 전세사기 피해자 속수무책…올해도 9건 피해
케데헌 ‘골든’, 빌보드 ‘핫 100’ 1위…英美 싱글차트 석권
4성급호텔 탈의실이 밖에서 훤히…“유리필름 성능 저하 탓”
“아이같은 눈망울 갖도록 진화” 개의 생존 전략 [개st상식]
“이젠 비자없이 오세요”… 유커에 들뜬 면세·호텔업계
국민일보 신문구독