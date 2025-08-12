“오징어 1마리에 2만8000원” 속초 난전, 이번엔 ‘바가지’ 논란

속초시청 홈페이지에 불만글 올라와

“난전 앞 식당서는 2마리 2만원에 회까지 덤으로 줘”

한 시민이 강원 속초 오징어 난전에서 5만6000원에 구매한 오징어 2마리. 속초시청 홈페이지 캡처

“이 아가씨야, 여기서 먹으면 안 되겠니”라며 자리 이동을 요구하거나 “빨리 잡숴” 등 무례한 발언을 해 논란이 됐다. 관련 논란이 확산하자 오징어 난전을 운영하는 속초시수산업협동조합과 속초시 채낚기 경영인협회, 속초시 양미리 협회는 결의대회를 열어 “깊이 반성하고 있다”며 사과하기도 했다. 문제 점포는 이달 31일까지 영업을 중단했다.