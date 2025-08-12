[속보] 김건희, 남부구치소 이동…피의자 거실서 대기
김건희 여사의 구속전 피의자심문(영장실질심사)이 4시간여만에 종료됐다. 결과는 이르면 이날 오후 늦게 아니면 이튿날 새벽에 나올 전망이다. 김 여사는 법무부 호송차를 타고 서울남부구치소로 이동해 결과를 기다리게 된다.
서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 12일 오전 10시10분에 영장실질심사를 시작해 오후 2시35분에 마무리지었다. 심사에는 약 4시간25분이 소요됐다. 지난달 9일 같은 법정에서 열린 윤석열 전 대통령의 영장실질심사는 6시간40분간 이뤄졌다.
김 여사는 곧장 구로구에 있는 서울남부구치소로 이동했다. 결과가 나올 때까지 구인 피의자 거실에서 대기하게 된다. 당초 윤 전 대통령이 수용된 경기 의왕시 서울구치소에 갈 예정이었으나 특검팀은 전날 구금·유치 장소를 서울남부구치소로 변경해달라고 법원에 신청했고 법원은 이를 받아들였다.
특검팀은 2시간 50분간 펼친 변론에서 김 여사가 지난 6일 대면조사 때 모든 혐의를 부인한 만큼 증거를 인멸할 우려가 크다는 점을 피력한 것으로 전해졌다. 반면 김 여사 측은 소환 조사에 성실히 응했고 도주할 이유가 없다는 점, 건강이 좋지 않은 점 등을 강조하며 1시간 30분가량 항변했다. 변호인단은 80쪽 분량의 프레젠테이션(PPT) 자료와 변호인 의견서 60여쪽, 참고자료 20여쪽, 김 여사의 병원 진단서를 제출한 것으로 전해졌다.
구속영장이 발부되면 김 여사는 미결수용자 신분으로 수용 절차를 밟는다. 윤 전 대통령과 함께 헌정사상 최초로 전직 대통령 부부가 동시 구속되는 것이다. 김 여사 신병을 확보한 특검팀의 수사는 더욱 탄력을 받게 된다. 반면 구속영장이 기각되면 특검팀은 수사 상황을 점검한 뒤 재청구를 검토할 것으로 보인다.
특검팀은 지난 7일 청구한 김 여사 구속영장에 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의를 적시했다. 도이치모터스 주가조작 의혹, 명태균 공천개입 의혹, 건진법사 청탁 의혹과 관련된 혐의다.
