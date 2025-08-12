[속보] 김건희, 남부구치소 이동…피의자 거실서 대기

김건희 여사가 12일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 사진공동취재단

김건희 여사의

4시간여만에 종료됐다. 결과는

약 4시간25분이 소요됐다. 지난달 9일 같은 법정에서 열린 윤석열 전 대통령의 영장실질심사는 6시간40분간 이뤄졌다.

김 여사는 곧장 구로구에 있는 서울남부구치소로 이동했다. 결과가 나올 때까지 구인 피의자 거실에서 대기하게 된다.

윤 전 대통령과 함께 헌정사상 최초로 전직 대통령 부부가 동시 구속되는 것이다. 김 여사 신병을 확보한