가덕도신공항건설공단-LH, 감사 분야 협력 MOU 체결
가덕도신공항건설공단은 12일 한국토지주택공사(LH)와 감사 분야 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다. 협약식은 이날 공단 본사에서 열렸다.
이번 협약은 감사 분야의 전문성을 높이고 기관 간 교류를 활성화하기 위해 마련됐다. 양 기관은 ▲감사 역량 강화를 위한 정보·기법·기술 교류 ▲전문 인력 지원 및 자문 제공 ▲우수사례 공유와 벤치마킹 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.
신영일 공단 상임감사는 “이번 협약으로 가덕도신공항 건설사업이 더욱 투명하고 안전하게 추진될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 유관기관과의 교류·협력을 강화해 감사 분야의 전문성과 공정성을 높이겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사