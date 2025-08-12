시사 전체기사

가덕도신공항건설공단-LH, 감사 분야 협력 MOU 체결

입력:2025-08-12 14:33
가덕도신공항건설공단과 한국토지주택공사(LH)가 12일 공단 본사에서 감사 분야 협력을 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다./ 가덕도신공항건설공단 제공

가덕도신공항건설공단은 12일 한국토지주택공사(LH)와 감사 분야 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다. 협약식은 이날 공단 본사에서 열렸다.

이번 협약은 감사 분야의 전문성을 높이고 기관 간 교류를 활성화하기 위해 마련됐다. 양 기관은 ▲감사 역량 강화를 위한 정보·기법·기술 교류 ▲전문 인력 지원 및 자문 제공 ▲우수사례 공유와 벤치마킹 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.

신영일 공단 상임감사는 “이번 협약으로 가덕도신공항 건설사업이 더욱 투명하고 안전하게 추진될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 유관기관과의 교류·협력을 강화해 감사 분야의 전문성과 공정성을 높이겠다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

